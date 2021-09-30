Москва, 30 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Нефть не смогла удержаться на внутридневных максимумах, но закрылась в плюсе на торгах 29 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Cnbcarabia.com Добыча нефти

«Во второй половине дня Brent ушла под отметку $78 за баррель, которую снова тестирует сегодня, 30 сентября, сохраняя бычий уклон в рамках возобновления восходящего движения после коррекции с трехлетних максимумов вблизи уровня $80.

Котировки показали относительную стойкость, ведь фьючерсы удержались от падения несмотря на продолжение мощного ралли доллара по всему спектру рынка вслед за ростом доходности долговых бумаг США.

Более того, Brent выстояла вопреки статистике, которая отразила рост запасов нефти впервые после восьми недель падения. Согласно отчету минэнерго США, на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 4,6 млн баррелей, что пошли вразрез как с прогнозами, так и с оценкой API, опубликованной днем ранее.

Однако такая устойчивость все же не означает, что в скором времени цены вернутся к штурму психологического уровня $80.

Более того, понижательные риски могут сделать свое дело и отправить фьючерсы на юг перед завершением торговой недели, особенно в свете призывов администрации Джо Байдена, которая уговаривает ОПЕК+ снизить цены на нефть.

С технической точки зрения для Brent сейчас важно отстоять уровень $78. Однако вероятность устойчивого подъема сейчас невелика, и в случае превышения зоны $78,50 нефть может привлечь продажи в рамках фиксации прибыли», — считает эксперт.

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