Москва, 30 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В начале следующей недели температура воздуха в центральной части Европейской России может превысить +15 °C. Об этом 30 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень

«Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, синоптик рассказал, что до конца нынешней недели и в начале следующей в этом регионе будет находиться антициклон, который является стационарным и потому в случае его разрушения — это будет долгий процесс.

«Погода — от 10 до 15 (градусов — ред.), не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет 15-градусную отметку. Солнце еще активное», — добавил Вильфанд.

Также он указал, что «золотая осень» пришла с прозрачным и чистым воздухом, принесенным антициклоном из Арктики и добавил, что в ближайшие два дня на Урале и в Поволжье будет холодная погода, очаг которой затем сместится в восточную сторону.

«А западная часть Европейской территории будет теплеть, в Москве и области температура будет около нормы. В понедельник градуса на два выше нормы будет. Очень тепло в начале следующей недели в центре Европейской России», — добавил синоптик.

Помимо того, Вильфанд пояснил, что указанный им антициклон является таким огромным, что занимает всю территорию Европейской России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков рассказал, что большое число погодных аномалий и «нервозность» климата ожидает предстоящей зимой жителей России.