Синоптик рассказал о погоде в центральной части Европейской России
Москва, 30 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В начале следующей недели температура воздуха в центральной части Европейской России может превысить +15 °C. Об этом 30 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое», — приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, синоптик рассказал, что до конца нынешней недели и в начале следующей в этом регионе будет находиться антициклон, который является стационарным и потому в случае его разрушения — это будет долгий процесс.
«Погода — от 10 до 15 (градусов — ред.), не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет 15-градусную отметку. Солнце еще активное», — добавил Вильфанд.
Также он указал, что «золотая осень» пришла с прозрачным и чистым воздухом, принесенным антициклоном из Арктики и добавил, что в ближайшие два дня на Урале и в Поволжье будет холодная погода, очаг которой затем сместится в восточную сторону.
«А западная часть Европейской территории будет теплеть, в Москве и области температура будет около нормы. В понедельник градуса на два выше нормы будет. Очень тепло в начале следующей недели в центре Европейской России», — добавил синоптик.
Помимо того, Вильфанд пояснил, что указанный им антициклон является таким огромным, что занимает всю территорию Европейской России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков рассказал, что большое число погодных аномалий и «нервозность» климата ожидает предстоящей зимой жителей России.