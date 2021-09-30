Джакарта, 30 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Сильный дождь вызвал оползни в округе Паданг Париман в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Orange County Archives Оползень

В результате оползня 7 человек погибли.

Провинция Западная Суматра проводит процесс эвакуации и собирает данные о погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Западной Суматры прошли проливные дожди, которые спровоцировали оползни и наводнения.

Подробнее в материале:На районы Индонезии обрушились оползни и наводнения