Пермь, , 10:13 — REGNUM Администрацию Перми покидают два чиновника, занимающие руководящие посты. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Отставка Dylan_Payne

В отставку уходят заместитель главы горадминистрации — начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Лидия Королева и руководитель аппарата мэрии Светлана Ивашкина. Их последним рабочим днем в стенах администрации станет 30 сентября.

Глава Перми Алексей Дёмкин не продлил контракт с главой Индустриального района Александром Ивановым. Временно район возглавит замглавы райадминистрации муниципалитета Евгений Гилев.

Между тем, инфромресурсы прочат на вакантное место бывшего министра промышленности Пермского края Дмитрия Дробинина. Он может получит портфель городского чиновника в середине октября.