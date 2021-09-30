Москва, 30 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2022−2024 годы будет направлен в Госдуму 30 сентября, сообщает телеграм-канал правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Соответствующее распоряжение 29 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что ключевыми приоритетами в проекте трёхлетнего бюджета стало обеспечение выполнения посланий президента, финансирование социальных обязательств, реализация нацпроектов и достижение национальных целей развития.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на заседании правительства Мишустин рассказал, что в проект федерального бюджета вносились «последние штрихи».