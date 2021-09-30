Ташкент, 30 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Генеральные прокуроры России и Узбекистана Игорь Краснов и Нигматилла Юлдашев в Ташкенте обсудили взаимодействие двух надзорных ведомств. Об этом 30 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

В надзорном ведомстве Узбекистана отметили, что актуальными задачами сотрудничества являются киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, трансграничное перемещение незаконных финансовых потоков.

«Стороны также затронули ситуацию в Афганистане, отметив, что возросли риски проникновения в СНГ лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Игорь Краснов в эти дни находится с рабочим визитом в Ташкенте.