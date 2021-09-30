Баку, 30 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Премьер-министры Грузии и Азербайджана Ираклий Гарибашвили и Али Асадов в ходе заседания в Баку экономической комиссии подписали несколько двухсторонних соглашений о сотрудничестве между странами. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

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Сообщается, что стороны приняли программу сотрудничества в области культуры на 2021 — 2024 год, соглашение о пропускных пунктах на грузино-азербайджанской границе и договор о стандартизации и метрологии. Также были подписаны соглашение и меморандум о взаимопонимании в рамках сотрудничества по развитию мелкого и среднего бизнеса в странах.

«Азербайджан для Грузии является не только другом и соседним государством, но и одним из основных стратегических партнёров, главным торгово-экономическим партнёром нашей страны. Мы очень ценим эти двусторонние отношения: развивается экономика, сотрудничество в сфере торговли», — прокомментировал итоги работы комиссии Гарибашвили.

Стоит отметить, что, по данным Грузстата, объём товарооборота между Грузией и Азербайджаном за восемь месяцев 2021 года составил почти $347 млн. Азербайджан для Грузии является третьей страной по объему торговли после Китая и России.