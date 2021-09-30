ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке
Владивосток, 30 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт во Владивостоке, сообщили 30 сентября в Центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что с помощью взрыва задержанный хотел повлиять на миграционную политику России. В ходе обыска у него нашли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре единицы холодного оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года сотрудники УФСБ РФ по Башкирии пресекли подготовку теракта и задержали пятерых подозреваемых жителей Уфы в возрасте от 17 до 20 лет.
Стражи порядка нашли у них по месту жительства компоненты, самодельное взрывное устройство, а также девять единиц холодного оружия. Помимо этого, были найдены изображения лидеров Третьего рейха. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.
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