Владивосток, 30 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт во Владивостоке, сообщили 30 сентября в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью взрыва задержанный хотел повлиять на миграционную политику России. В ходе обыска у него нашли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре единицы холодного оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года сотрудники УФСБ РФ по Башкирии пресекли подготовку теракта и задержали пятерых подозреваемых жителей Уфы в возрасте от 17 до 20 лет.

Стражи порядка нашли у них по месту жительства компоненты, самодельное взрывное устройство, а также девять единиц холодного оружия. Помимо этого, были найдены изображения лидеров Третьего рейха. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.

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