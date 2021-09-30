Ставрополь, 30 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Из аэропортов Ставропольского края будут запущены авиарейсы по девяти новым направлениям. На субсидирование перелетов в региональном бюджете на 2022 год запланировано 114 млн рублей. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в ходе очередной «прямой линии» со ставропольцами.

Laurent ERRERA Минводы. Аэропорт

Расширение полетов будет предусмотрено с учетом потребностей жителей и гостей края. Так, по словам Владимирова, очень перспективные направления — Новосибирск и Минск, необходимы также ежедневные рейсы в Санкт-Петербург.

Из девяти запланированных авиарейсов два будут выполняться из столицы Ставрополья, остальные семь — из международного аэропорта Минеральные Воды.

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