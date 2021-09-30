Владивосток, 30 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Во Владивостоке сотрудники ФСБ предотвратили теракт — его готовил один из лидеров местных неонацистов «Правые Приморья», сообщил телеканал 360°.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Читайте также: В Башкирии возбудили дело по факту подготовки теракта

По словам задержанного 21-летнего неонациста, взрывом он хотел повлиять на миграционную политику России. Силовики изъяли самодельное взрывное устройство, оружие.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту подготовки террористического акта возбуждено в Башкирии.