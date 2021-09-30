Мюнхен, Германия, 30 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который выиграл 18 матчей подряд в турнире. Об этом 30 сентября сообщает OptaJose.

Rufus46 Роберт Левандовски

Левандовски оформил дубль в матче с киевским «Динамо». «Бавария» победила со счётом 5:0.

«Бавария» набрала шесть очков и занимает первое место в группе Е. «Динамо» с одним очком идёт на третьем месте.