Улан-Удэ, 30 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Бурятии с 2000 по 2020 годы средняя продолжительность жизни населения выросла на 7,6 года и составила 70,3 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, женщины живут в среднем дольше мужчин на 10 лет (75,2 против 65,3).

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилые люди в защитных масках

«Невзирая на возраст, в течение 2020 года зарегистрировали брак 110 мужчин и 66 женщин в возрасте 60 лет и старше, из них 14 мужчин и 6 женщин до этого никогда не состояли в браке», — отметили в службе статистики.

Всего в республике насчитывается 115,9 тыс. жителей старше 65 лет или 11,8% населения, треть из которых составляют мужчины. Долгожителей в возрасте от 90 лет и старше в республике на 1 января 2021 года насчитывалось 3163 человек. Из них (17 мужчин и 64 женщины) преодолели вековой рубеж.

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