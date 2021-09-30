Москва, , 10:01 — REGNUM В ходе учений в акватории Черного моря корабли Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России успешно отразили массированный ракетный удар авиации условного противника. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабли черноморского флота Mil.ru

«Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе проведения совместного учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно замыслу маневров, малые противолодочные корабли «Поворино» и «Ейск», ракетный катер «Набережные Челны» вышли на морские полигоны для охраны морских экономических коммуникаций, а самолеты морской авиации и ПВО ЧФ взлетели с одного из аэродромов Крыма, и в качестве условного противника начали выполнение нанесение массированного ракетного удара по различным целям.

Также указывается, что после получения данных о приближении самолётов условного противника средства ПВО кораблей были приведены их экипажами в боевую готовность, а также активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

«На следующем этапе учения расчёты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а зенитные ракетные и артиллерийские расчёты при подходе воздушных целей на рубеж ведения огня уничтожили авиацию условного противника и выпущенные ими ракеты средствами противовоздушной обороны кораблей путём выполнения электронных пусков (без фактической стрельбы)», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учения по ликвидации условного отряда боевиков провели в горах Таджикистана военнослужащие российской 201-й военной базы