Челябинск, 30 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Челябинской области за 29 сентября выявили ещё 384 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе насчитали уже 97 535 случаев COVID-19. Выздоровели 82 884 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 9949 человек. Скончались за сутки ещё 24 пациента.