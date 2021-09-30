Гуаякиль, Эквадор, 30 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес. Об этом 30 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sanlorenzo.com.ar Кубок Либертадорес

В ответном матче полуфинала «Фламенго» одержал победу над эквадорским клубом «Барселона Гуаякиль» со счётом 2:0. В составе бразильской команды дубль оформил нападающий Бруно Энрике.

В первом матче «Фламенго» также одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес.

В финальном матче «Фламенго» сыграет с другим бразильским клубом — «Палмейрасом», который является действующим обладателем Кубка Либертадорес.

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