Оренбург, , 09:59 — REGNUM Согласно документам ЦИК РФ, мандат депутата Госдумы по партспику «Единой России» от Оренбургской области передан врачу Светлане Быковой. Поскольку губернатор Денис Паслер отказался от мандата, то он перешел Быковой.

Выборы Resizia

Третьим в списке значится Сергей Грачёв, он ранее заявил об отказе от депутатства в Госдуме, а четвертым Владимир Ильиных, который 28 сентября сложил с себя полномочия главы Оренбурга.

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Как сообщает портал orengrad.ru, ситуация с мандатом вызвала удивление у Светланы Быковой. Ранее она заявляла, что отказывается от места в Государственной думе и не намерена менять свое решение. Тем более, что она уже вошла в состав Заксобрания региона.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пояснили, что существует формальная процедура: списочники будут поочерёдно направлять отказы в ЦИК. Дело дойдет и Владимира Ильиных. Он от мандата не отказывался.

Напомним, ранее в соцсетях пользователи недоумевали возмущались поведением теперь уже бывшего мэра Ильиных, которого характеризовали как бездельника. Информация о его уход в Госдуму вызвала новый всплеск негативных эмоций.

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