Экс-мэр Оренбурга после отставки не получил мандат депутата Госдумы
Оренбург, 30 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Согласно документам ЦИК РФ, мандат депутата Госдумы по партспику «Единой России» от Оренбургской области передан врачу Светлане Быковой. Поскольку губернатор Денис Паслер отказался от мандата, то он перешел Быковой.
Третьим в списке значится Сергей Грачёв, он ранее заявил об отказе от депутатства в Госдуме, а четвертым Владимир Ильиных, который 28 сентября сложил с себя полномочия главы Оренбурга.
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Как сообщает портал orengrad.ru, ситуация с мандатом вызвала удивление у Светланы Быковой. Ранее она заявляла, что отказывается от места в Государственной думе и не намерена менять свое решение. Тем более, что она уже вошла в состав Заксобрания региона.
В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пояснили, что существует формальная процедура: списочники будут поочерёдно направлять отказы в ЦИК. Дело дойдет и Владимира Ильиных. Он от мандата не отказывался.
Напомним, ранее в соцсетях пользователи недоумевали возмущались поведением теперь уже бывшего мэра Ильиных, которого характеризовали как бездельника. Информация о его уход в Госдуму вызвала новый всплеск негативных эмоций.