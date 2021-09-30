Красноярск, 30 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В ближайшие три года в Красноярском крае планируют построить три детсада и 15 школ. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в региональном министерстве образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Также в планах на указанное время — строительство центра подготовки кадров для АПК и создание нового детского технопарка.

Средства на эти цели предусмотрены в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования» на 2022−2024 годы.

За три года на реализацию программы направят 214 млрд рублей, в том числе 74,9 млрд — в 2022 году. Расходы на отрасль вырастут почти на 3 млрд рублей в сравнении с 2021 годом, уточнили в министерстве, добавив, что это связано с выделением средств на бесплатное горячее питание для младшеклассников, выплат за классное руководство, а также с дополнительными расходами на реализацию нацпроектов «Демография» и «Образование».

Львиная доля расходов (77%) пойдёт на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, 11% — на профессиональное образование. На господдержку детей сирот — 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается возведение школы в районе Бугач города Красноярска, которая станет самой большой за Уралом.

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