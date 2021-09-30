Москва, 30 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Москве согласована архитектурная концепция здания филиала «Эрмитажа», которое планируется построить на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, фасады музея искусств «Эрмитаж-Москва» будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь.

Площадь здания музея в форме куба составит порядка 12 тыс. кв. метров. К нему будет пристроена одноэтажная галерея. Отделку залов выполнят из натурального дерева, с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятиэтажном филиале «Эрмитажа» на первом этаже расположится гардероб, конференц-зал, интерактивная зона и ресторан. Этажи со второго по пятый также займут выставочные залы.

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