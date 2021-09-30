Джакарта, , 09:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство готово стать центром производства вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Republika.

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По словам главы МИД Индонезии, создание центра по производству вакцин в ЮАР должно быть осуществлено и в других регионах. Цель состоит в том, чтобы ускорить рост производства вакцин.

«Для Азиатско-Тихоокеанского региона Индонезия готова стать центром производства вакцин», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, оборонный пакт между Австралией, США и Великобританией не представляет угрозы для стабильности Индо-Тихоокеанского региона и не направлен против одной страны.

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