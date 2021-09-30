Калуга, 30 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Инициативу ассоциации «ТРЕК» (Туристско-рекреационный кластер Калужской области) начать брендирование туристической продукции активно поддержали участники круглого стола «Особенности подготовки документации для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма», который состоялся 29 сентября в Калуге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со cссылкой на областное агентство по развитию туризма.

Агентство по развитию туризма в Калужской области На заседании круглого стола по грантовой поддержке туристических проектов

Мероприятие привлекло предпринимателей, уже реализующих свои проекты на территории области, и тех, кто только планирует вложить средства в туристическую отрасль. Программа круглого стола подробным образом представила механизм получения государственной поддержки как федеральной, так и региональной. О порядке участия в грантовом конкурсе с туристическим проектом подробно рассказала Анисия Евдокимова из Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ). В частности, она подчеркнула, что социальная значимость всегда является основополагающим критерием для получения гранта, даже если речь идет о коммерческом проекте. О своих программах поддержки бизнеса рассказали профильные специалисты министерства и институтов развития. Большой интерес участников круглого стола вызвали практические советы от тех, чей опыт в получении грантовой поддержки оказался успешным.

«Нам важно получить от калужского бизнеса обратную связь, насколько им интересна идея использования товарного знака для туристической продукции и услуг. В случае поддержки мы готовы через полтора месяца собраться уже с проработанной концепцией», — отметила руководитель агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.