Севастополь, 30 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Севастополе 27% жилых домов не готово к началу отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по итогам совещания с участием представителей межрегионального управления Ростехнадзора, Севтехнадзора, департамента городского хозяйства, ресурсоснабжающих организаций.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Согласно приведенным данным, на конец сентября к центральному отоплению подключены более 2,5 тыс. многоквартирных домов, в том числе 2,2 тыс. находятся под управлением государственных управляющих компаний города Севастополя, а 341 — частных организаций. Функционирует 141 котельная. Согласно данным прокурорских проверок, сегодня в городе не все объекты готовы к своевременному началу отопительного сезона. Так, в ряде случаев трубопроводы и приборы учета в ряде случаев находятся в ненадлежащем техническом состоянии, персонал не готов к работе с оборудованием, не проведены проверки работоспособности систем отопления.

«Уровень подготовки многоквартирных домов на сегодняшний день составляет 77%. Паспорта готовности к отопительному периоду организациям, в управлении которых находятся многоквартирные дома, до сих пор не получены. Надлежащий контроль за ходом подготовки к работе жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы уполномоченной комиссией не обеспечен», — уточнили в прокуратуре.

На совещании зампрокурора Севастополя вручил заместителю губернатора города предостережение о недопустимости нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.