Сеул, 30 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Южной Корее готовятся к стабильному общению с КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителей министерства объединения Южной Кореи.

Две Кореи

Данное заявление в министерстве сделали после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на сессии Верховного народного собрания, объявил о планах восстановления межкорейских каналов связи в начале октября.

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По словам представителя министерства, как только каналы связи будут восстановлены, Сеул планирует повторить предложение о создании системы встреч разделённых семей в формате видеоконференции, а также обменяться мнениями по основным вопросам межкорейских отношений.