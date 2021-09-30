Москва, 30 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Правительство России направило Астраханской и Ивановской областям финансирование, предназначенное для строительства очистных сооружений. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба правительства.

Astrgorod.ru Набережная Астрахани

Так, Ивановская область получит более 1,6 млрд рублей для строительства очистных сооружений в городе Кинешме. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, деньги поступят из федерального бюджета в 2021—2023 годах.

«С их помощью к 2024 году в регионе появятся высокотехнологичные сооружения для глубокой очистки коммунальных сточных вод», — указали в правительстве.

Другое распоряжение Мишустина касается Астрахани. Астраханской области для реконструкции очистных сооружений выделят более 1,3 млрд рублей.

В результате и в Кинешме, и в Астрахани будут качественнее очищать воду, попадающую в Волгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 62 региона России получат 10 млрд рублей в рамках механизма зернового демпфера.

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