Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. На Камчатке в рамках акции «Победим COVID вместе» 30 сентября среди вакцинированных жителей второй раз разыграли ценные призы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

И А REGNUM Вакцинация

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После прививки жителям Камчатке выдают купоны для участия в розыгрыше, которые необходимо ещё зарегистрировать. Во втором розыгрыше победу одержали жители Олюторского, Быстринского районов, Елизова и Петропавловска-Камчатского. Призы они смогут забрать 1 октября рядом с мобильным пунктом вакцинации в ТЦ «Галант-Плаза». На этот раз среди привившихся жителей Камчатки разыграли мультиварку, гриль, робот-пылесос, телевизор, ультрабук, смартфоны и планшеты.

«Предусмотрены еженедельные розыгрыши призов среди граждан, впервые проходящих вакцинацию. Также пройдёт финальный розыгрыш автомобиля, принять участие в котором может любой житель Камчатского края, прошедший вакцинацию, вне зависимости от даты прививки, то есть с начала прививочной кампании по настоящее время», — пояснил пресс-секретарь министерства здравоохранения Камчатского края Артём Днепровский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке зафиксирован незначительный спад заболеваемости COVID-19 — в сравнении с прошлым месяцем, в сентябре снижение произошло на 18%.