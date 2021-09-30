Владивосток, 30 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В небе над Приморьем с 30 сентября начинается интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ может и не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС).

Солнце

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Читайте также: Достижениями науки и техники интересуются 60% жителей России

Отмечается, что интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Сигналы спутника перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

В Приморье кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться до 23 октября днём. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 24 минут.

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (60%) интересуются достижениями науки и техники. Не проявляют интереса — 38%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.