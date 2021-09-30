Стокгольм, 30 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E не смог пройти так называемый «лосиный тест» (испытание автомобилей на устойчивость во время экстремальных манёвров). Видео с прохождением теста размещено на YouTube-канале шведского издания Teknikens Varld.

Teknikens Varld Ford Mustang Mach-E («лосиный тест»)

Стоит отметить, что «лосиный тест» проводится на скорости 77 км/ч. Однако Ford Mustang Mach-E уже при 68 км/ч начало заносить. Машина стала сбивать конусы. Отмечается, что на большей скорости можно потерять контроль над автомобилем.

При этом, журналисты издания отметили, что современные электрифицированные модели справляются с «лосиным тестом». Так, недавно испытания прошла Tesla Model Y на скорости 83 км/ч.

Ранее Ford представил спецверсию Ford Mustang Mach-E для полиции Великобритании.

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