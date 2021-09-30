Биробиджан, 30 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Биробиджане люди жалуются, что не могут дозвониться до регистратуры детской поликлиники. Люди ждут от 1,5 до 2,5 часов, и иногда вообще безрезультатно.

Yarregion.ru Колл-центр больницы №9 в Ярославле

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Первую жалобу опубликовало на своей странице в Instagram РИА Биробиджан, под постом сразу появились десятки возмущённых комментариев. Люди сообщают, что ждут 1,5−2,5 часа, и после столь длительного ожидания в регистратуре могут просто сбросить звонок. Биробиджанцы также сообщают о том, что из звонящих в детскую поликлинику оказался 30-м в очереди.

«Да это ужас просто какой-то, сама неделю назад пыталась дозвониться, 2,5 часа провисела на трубке. Их фраза «благодарим за терпение», на неё аж нервный тик появился. Так ладно, что прождала столько времени, самое интересное, что когда подошла моя очередь, сказали, что я первая в очереди, и звонок просто завершился. Как вы думаете какие у меня были эмоции на это!!!» — возмутилась пользователь Instagram с ником katrina020286.

«Не дозвониться. Я потом пошла пешком и как там всё высказала, а до этого сама видела в регистратуре, как звонил телефон, они брали трубку и сбрасывали. Я потом пожаловалась губернатору на такое отношение. Вот так в детской больнице они работают», — написала makovskaia313.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии возмущены оказываемой им в период распространения COVID-19 медицинской помощью. Врачи либо не приходят к пациентам, либо приходят через три недели, а лечение без визита не назначают и рекомендаций не дают. Людям приходится заниматься самолечением. Прокуратура провела проверку работы ОГБУЗ «Областная больница» и выяснила, что в колл-центре и регистратуре слишком мало сотрудников для того, чтобы успевать бесперебойно обслуживать пациентов.