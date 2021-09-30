Душанбе, , 09:51 — REGNUM Учения по ликвидации условного отряда боевиков провели в горах Таджикистана военнослужащие российской 201-й военной базы (самого крупного российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом). Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

БТР-82А Алексей Колчин ИА REGNUM

Отмечается, что задачей прошедших маневров было уничтожение отряда условных боевиков.

«По замыслу учения разведкой были замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что отряд условных боевиков был ликвидирован из 30-миллиметровых автоматических пушек экипажами модернизированных бронетранспортеров БТР-82 на подступах к городу при поддержке снайперов, вооружённых винтовками «Корд-М» калибром 12,7 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военные Индии примут участие в антитеррористических учениях «Пабби-антитеррор-2021» стран — членов ШОС, которые начнутся 3 октября в Пакистане.