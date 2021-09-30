Токио, 30 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Компания Kemco и студия ArticNet в рамках онлайн-выставки Tokio Game Show представили ролевую игру на тему гольфа RPGolf Legends. Анонсирующий трейлер был опубликован 30 сентября на YouTube-канале издателя.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Видеоигры

RPGolf Legends будет представлять собой «пиксельную» экшн-игру, сюжет которой расскажет о том, как некая злая сила «запечатала все лунки для гольфа». Геймерам предложат объединить усилия с другими персонажами и спасти гольф во всём мире. Релиз игры состоится в 2022 году, страница проекта уже появилась в сервисе Steam.

Напомним, 30 сентября 2021 года начала свою работу выставка Tokio Game Show 2021. Организаторы вновь решили провести её в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса. Последний день работы выставки — 3 октября 2021-го.