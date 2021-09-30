Казань, 30 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Татарии госинспекция по маломерным судам рекомендует судоводителям учитывать снижение уровня воды на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах. Только в сентябре зарегистрировали четыре случая посадки судна на мель на реке Волга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На мели

По однуму случаю посадки на мель произошло в Кировском районе Казани и Зеленодольском районе, два инцидента — в Спасском районе республики.

В ведомстве отмечают, что связано это не только с понижением уровня воды на Волге, но и с невнимательностью судоводителей, следующих транзитом через Татарию и не знакомых с особенностями акватории. Уровень воды пока не достиг критической отметки для навигации.

Судоводителям рекомендуют передвигаться в проверенных местах, а на незнакомых участках акватории двигаться с пониженной скоростью и пользоваться эхолотом. В тёмное время суток следует передвигаться только с включёнными бортовыми огнями и световыми приборами.

ИА REGNUM напоминает, пассажирское судно «Константин Коротков», на борту которого находятся около 200 человек, село на мель во время путешествия по Волге.

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