Нальчик, 30 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии с сегодняшнего дня, 30 сентября, стартует отопительный сезон. На две недели раньше обычного срока его открывают из-за небывало холодной осени. Во избежание роста сезонных простудных заболеваний власти региона решили начать топить в домах и организациях, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Батарея

Поручение начать отопительный сезон с 30 сентября отдал с учетом похолодания и текущей эпидемиологической ситуации глава республики Казбек Коков, рассмотрев многочисленные обращения граждан.

До старта подачи тепла в дома жителей Кабардино-Балкарии были проведены проверки на объектах жилищно-коммунального комплекса, и все они получили паспорта готовности региона к осенне-зимнему периоду 2021−2022 годов.