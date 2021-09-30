Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В массовом ДТП на Московском шоссе Санкт-Петербурга, из-за которого накануне на федеральной трассе образовалась многокилометровая пробка, погиб один человек, еще двое получили травмы. Правоохранительные органы проводят проверку. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today Смертельное ДТП на Московском шоссе в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алена А.)

ДТП произошло 29 сентября в 15:30 мск у дома 50 по Московскому шоссе. По предварительным данным, 56-летний водитель грузового автомобиля Freightliner неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение в попутном направлении с остановившимся автомобилем Renault Kangoo. После чего произошло столкновение автомобилей Renault, Volvo, Suzuki Swift, «КамАЗ» и Mercedes.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Renault скончался на месте происшествия, а 50-летний водитель иномарки и 30-летний водитель Suzuki в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

По факту указанной аварии проводится доследственная проверка.