Москва, 30 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Девятый раз подряд нефтяная компания «Лукойл» лидирует в рейтинге крупнейших частных компаний России. Об этом сообщает 30 сентября издание Forbes.

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«Рейтинг уже традиционно возглавила нефтяная компания «Лукойл» с выручкой 5,64 трлн рублей, на 28% меньшей, чем годом ранее. Впрочем, компания лидирует в рейтинге с таким отрывом, что догонят её ещё не скоро», — говорится в публикации.

Штат нефтяной компании насчитывает 108 тыс. сотрудников. На втором месте находится X5 Retail Group. Выручка этой компании за год — 1978 млрд рублей, штат — 339 тыс. сотрудников.

Третью строчку занимает «Магнит» с выручкой 1553,8 млрд рублей, четвёртое — «Норильский никель» с выручкой 1124,2 млрд рублей, пятое — «Сургутнефтегаз», выручивший за год 1075 млрд рублей.

Далее идут группа компаний «Мегаполис» (789,2 млрд рублей), «Татнефть» (720,7 млрд рублей), «Новатэк» (711,8 млрд рублей), Evraz (770,3 млрд рублей) и НЛМК (668,6 млрд рублей).

Издание отмечает, что в общей сложности годовая выручка 200 крупнейших частных компаний составила 43,4 трлн рублей. Это на 1,1 трлн рублей меньше, чем год назад.

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