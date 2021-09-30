Рио-де-Жанейро, Бразилия, 30 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Суд Рио-де-Жанейро отменил введенные ранее мэрией города ограничения на посещение ряда общественных мест для не вакцинированных от COVID-19, сообщает портал G1.

Рио де Жанейро. Бразилия

Судья назвал ограничения властей «санитарной диктатурой», обвинив их в нагнетании среди населении страха перед пандемией, также как «Адольф Гитлер через нацистскую пропаганду вызывал у населения страх перед евреями и цыганами».

В тексте решения судья Паула Ранжел также сравнивает введение ковид-паспортов «с клеймением в прошлом скота и рабов».

Как сообщало ИА REGNUM, ковид-паспорт с отметкой о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 будут требовать у всех желающих посетить бразильский архипелаг Фернанду-ди-Норонья. Соответствующее заявление главы местной администрации Гильерме Роши было распространено 21 сентября.

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