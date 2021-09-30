В Москве одобрили программу ускоренного развития аграрного комплекса Тувы
Кызыл, 30 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев одобрил программу ускоренного развития агропромышленного комплекса Тувы. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, потенциал сельского хозяйства региона в Москве одобрили по достоинству. В следующем месяце в Туву прибудет десант из федерального Минсельхоза во главе с первым замминистра Джамбулатом Хатуовым.
«Делегация без посредников будет общаться с местными товаропроизводителями, изучит их запросы, затем для дальнейшей работы с ними будут привлечены крупнейшие инвесторы России в сфере сельского хозяйства», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Владислав Ховалыг.
Руководитель региона добавил, что половина населения республики живёт на селе, развитие сельского хозяйства должно стать одним из приоритетов в работе правительства Тувы.