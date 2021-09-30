Кызыл, 30 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев одобрил программу ускоренного развития агропромышленного комплекса Тувы. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Тувы Тува

По его словам, потенциал сельского хозяйства региона в Москве одобрили по достоинству. В следующем месяце в Туву прибудет десант из федерального Минсельхоза во главе с первым замминистра Джамбулатом Хатуовым.

«Делегация без посредников будет общаться с местными товаропроизводителями, изучит их запросы, затем для дальнейшей работы с ними будут привлечены крупнейшие инвесторы России в сфере сельского хозяйства», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Владислав Ховалыг.

Руководитель региона добавил, что половина населения республики живёт на селе, развитие сельского хозяйства должно стать одним из приоритетов в работе правительства Тувы.