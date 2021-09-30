Москва, 30 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Москве грозит закрытие на 90 суток торговому центру «Авиапарк», сообщили 30 сентября в оперативном штабе столицы.

A.Savin В торговом центре «Авиапарк»

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Проверка выявила большое количество посетителей и сотрудников на кассах в отдельных магазинах, находившихся без масок. Теперь ТЦ грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

«В случае причинения вреда здоровью человека могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на 90 суток», — рассказали в штабе.

ТЦ «Авиапарк» является крупнейшим в Москве и в Европе. Ранее в российской столице выявили аналогичные нарушения и в других торговых центрах. Кроме того, в городе усилен контроль за соблюдением масочного режима в транспорте.