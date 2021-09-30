Джакарта, , 09:44 — REGNUM Оборонный пакт между Австралией, США и Великобританией не представляет угрозы для стабильности Индо-Тихоокеанского региона и не направлен против одной страны. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил посол США в Индонезии на фоне опасений по поводу роста китайского влияния в регионе.

Южно-Китайское море Jo Schmaltz

Индонезия и Малайзия выразили аналогичную озабоченность, в то время как Филиппины поддержали трехсторонне сотрудничество.

Посол США в Индонезии заявил, что сотрудничество принесет пользу Индонезии. Пакт укрепит связи с ключевыми странами, такими как Индонезия, для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре за сутки выявили больше случаев заражения коронавирусом, чем в Индонезии.

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