Уфа, 30 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Партию поддельных аксессуаров выявили в Уфе. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Продукция Apple

Сообщается, что сотрудники Башкирской таможни вместе с полицейскими изъяли оборота 1084 единицы контрафактной продукции: чехлы для телефонов, зарядные устройства и наушники, поскольку у продавца не было документов, которые подтверждали ли бы подлинность товара.

«Проверочное мероприятие проводилось в связи с поступлением обращения правообладателя … о выявлении факта реализации товаров с незаконно размещенными товарными знаками компании», — приводит пресс-служба слова исполняющего начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Башкирской таможни Александра Пряшникова.

Отмечается, что в настоящее время изъятый товар находится в полиции Башкирии, сейчас стражи порядка определяют размер ущерба и устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По результатам органами внутренних дел будет принято решение о возбуждении уголовного либо административного делопроизводства», — говорится в сообщении пресс-службы.