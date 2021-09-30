Анадырь, 30 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. На Чукотке ряд ограничительных мер по коронавирусу продлили до 31 октября включительно — запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе правительства округа.

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Приезжающие на работу до конца октября в Анадырь, Певек, Билибино и посёлок Угольные Копи должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о прививках от COVID-19. Ограничение не распространяется на работников, которые выходят на работу после 14 дней с момента прибытия в регион.

Также транзитные пассажиры должны проходить экспресс-тестирование, исключение для тех, у которых есть справка об отрицательном тесте, выданная не ранее чем за три дня до прибытия на Чукотку, либо сертификат о прохождении вакцинации или сертификат переболевшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 сентября в округе зарегистрировано 1834 носителя коронавируса, выздоровели 1513 пациента, умерли 19 человек.