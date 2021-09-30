Варшава, 30 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве провел торжественный прием спортсменов с ограниченными возможностями, принявших участие в Параолимпийских играх в Токио. В рамках мероприятия он вручил им государственные награды. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда

Наград удостоены в общей сложности более сорока человек, в том числе Барбара Бегановская-Зайонц — золотая медалистка в беге на 1 500 метров, Каролина Кухарчик — золотая медалистка в прыжках в длину, и Петр Косевич — золотой призер в метании диска.

Высшей награды — Командорского креста Ордена возрождения Польши — удостоена теннисистка, многократная параолимпийская чемпионка Наталья Партыка. Награждены также активисты Параолимпийского комитета Польши.

В медальном зачете прошедшей в Токио Параолимпиады сборная Польши заняла 17-е место, завоевав 7 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.