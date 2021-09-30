Орел, 30 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка подрядной организации ООО «Ремспецмост», которая проводит работы по реконструкции Красного моста в Орле. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Орловской области Татьяна Цуканова.

Sergius «Красный мост» в Орле

Дело было возбуждено и расследовалось по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, обвиняемый, руководивший работами по реконструкции Красного моста, не обеспечил установку защитного ограждения пешеходной зоны моста, допустив передвижение там граждан. 9 февраля 2021 года при осуществлении работ по разборке трамвайных путей на указанном объекте в шедшего мимо подростка попал фрагмент металла. Мальчик был ранен в грудную клетку, его здоровью был причинен легкий вред, уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным районным судом Орла.