Рязань, 30 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. За нарушения требований санитарного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в 2021 году в Рязани возбуждено 16 дел об административном правонарушении, сообщает пресс-служба правительства региона.

Pixabay.com Дымящая труба

За состоянием воздуха в областном центре следит лаборатория регионального Центра гигиены и эпидемиологии, проводящая замеры на улице Новоселов и в Турлатово. С начала 2021 года исследовано 3 656 проб, из них не отвечали гигиеническим нормативам 37 по содержанию сероводорода и 14 — по содержанию формальдегида. Кроме того, передвижная экологическая лаборатория проводила замеры на границе санитарно-защитных зон наиболее крупных рязанских промышленных предприятий.

«По итогам внеплановой выездной проверки ООО «Завод Техно» выявлен ряд нарушений, в том числе в области охраны атмосферного воздуха. Предприятию выдано предписание. В отношении виновных лиц возбуждено административное дело. Также недавно проведена внеплановая проверка АО «Русская кожа». Нарушения были выявлены. Административные дела находятся в стадии рассмотрения. Кроме этого, в настоящее время проводится проверка АО «РНПК». Срок её окончания — 4 октября», — рассказала начальник отдела госэкологического надзора по Рязанской области Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Наталья Морозова.

Внеплановые проверки провели и в отношении рязанского водоканала, ветсанутильзавода, предприятий «Стройсервис» и «Эко-Изыскания».

"Мы выявили ряд нарушений в части соблюдения требований санитарного законодательства. Были возбуждены административные дела, даны предписания об устранении нарушений. В частности, на предприятии «Ветсанутильзавод» заверили, что до конца октября доделают очистные сооружения. Посмотрим, какие будут результаты. Кроме того, возбуждено два дела об административном правонарушении в отношении АО «РНПК», вынесены постановления о наложении штрафа. В настоящее время они обжалуются в Железнодорожном суде Рязани», — пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Акимова.

В Рязанской области сформирована межведомственная комиссия по экологической безопасности и природопользованию с участием представителей общественности, ведётся работа по установке автоматических датчиков мониторинга состояния атмосферного воздуха на промпредприятиях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Рязани регулярно жалуются на неприятные химические запахи.