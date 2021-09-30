В Рязани из-за «порчи воздуха» возбудили 16 административных дел
Рязань, 30 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. За нарушения требований санитарного законодательства в области охраны атмосферного воздуха в 2021 году в Рязани возбуждено 16 дел об административном правонарушении, сообщает пресс-служба правительства региона.
За состоянием воздуха в областном центре следит лаборатория регионального Центра гигиены и эпидемиологии, проводящая замеры на улице Новоселов и в Турлатово. С начала 2021 года исследовано 3 656 проб, из них не отвечали гигиеническим нормативам 37 по содержанию сероводорода и 14 — по содержанию формальдегида. Кроме того, передвижная экологическая лаборатория проводила замеры на границе санитарно-защитных зон наиболее крупных рязанских промышленных предприятий.
Внеплановые проверки провели и в отношении рязанского водоканала, ветсанутильзавода, предприятий «Стройсервис» и «Эко-Изыскания».
В Рязанской области сформирована межведомственная комиссия по экологической безопасности и природопользованию с участием представителей общественности, ведётся работа по установке автоматических датчиков мониторинга состояния атмосферного воздуха на промпредприятиях региона.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Рязани регулярно жалуются на неприятные химические запахи.