Черкесск, 30 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии ежегодно до 2026 года будут благоустраивать по 50 дворовых территории и десять общественных пространств в населенных пунктах. Об этих планах властей на ближайшую пятилетку рассказал глава региона Рашид Темрезов.

Admpereslavl.ru Благоустройство

«Масштабные работы по благоустройству территорий в Карачаево-Черкесии будут продолжены. Задача на ближайшую «пятилетку» — ежегодно приводить в порядок не менее 50 дворовых территорий и благоустраивать не менее десяти общественных территорий в год», — написал он на своей странице в сосцети Instagram.

По словам Темрезова, запрос общества на благоустройство территорий населенных пунктов является очень актуальным Жителям необходимы «комфортные оазисы для оффлайн общения, где люди могут в комфортных условиях проводить свой досуг». На облагороженных территориях население сможет красиво отдыхать, приобщать к отдыху и занятиям спорта детей.