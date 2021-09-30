Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы РФ. Об этом говорится в документах, размещённых на сайте ЦИК России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

От депутатских мандатов отказались главный врач детской клинической больницы Ростовской области, депутат донского парламента Светлана Пискунова и обладатель звания «Учитель года — 2020» Михаил Гуров.

Таким образом, освободившиеся мандаты перешли депутатам Госдумы РФ VII созыва Виктору Водолацкому и Александру Шолохову, а также депутату донского парламента Вячеславу Василенко.

ИА REGNUM сообщало, что явка избирателей в Ростовской области составила 50%, в том числе 10% из них выполнили гражданский долг в удалённом формате — с помощью дистанционного электронного голосования.