Плевен, Болгария, 30 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Расследованием обстоятельств масштабного возгорания, произошедшего в центральном корпусе Медицинского университета болгарского города Плевен 29 сентября, занимается специальная комиссия Национальной службы противопожарной и аварийной безопасности (НСПАБ) Болгарии. Об этом сообщает БТВ.

Пожар

Согласно официальной информации, в настоящее время эксперты рассматривают три основные версии происшествия: неисправность электропроводки, халатность во время проведения ремонтных работ и умышленный поджог.

По словам главного инспектора НСПАБ Златко Гицова, к проверке этих предположений могут быть привлечены правоохранительные органы.

Напомним, пожар в МУ Плевена, начавшийся вчера в 12:45 по местному времени, охватил площади в 800 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы более 1500 человек, некоторым из них понадобилась помощь профессиональных медиков. В ликвидации возгорания были задействованы до 10 пожарных расчетов, полностью потушить огонь удалось к 16:00. Жертв нет. Сообщается также, что отдельным аудиториям и виварию университетского корпуса нанесен существенный ущерб.