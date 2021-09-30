Москва, 30 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В августе 2021 года москвичи оформили 4416 договоров долевого участия (ДДУ) с использованием кредитных средств, сообщили 30 сентября в пресс-службе столичного управления Росреестра.

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По сравнению с показателями июля 2021 года снижение составило 22%, на 4% снизилось число кредитных ДДУ по отношению к августу 2020 года.

Всего за первые восемь месяцев 2021 года зарегистрирован 45 161 договор долевого участия с использованием кредитных средств, что существенно выше, чем в кризисном 2020 году (25 784 таких договора).

Глава управления Игорь Майданов, прокомментировавший статистику, отметил, что «в среднем с начала года кредитные сделки составляли половину от общего числа договоров долевого участия, то сейчас их доля снизилась до 45% — обоснованный эффект на изменение условий программы льготного ипотечного кредитования».