Посёлок Металлострой, Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В пригороде Санкт-Петербурга неизвестный злоумышленник, стреляя из пневматического оружия, попал в прохожего. Теперь хулигана ищет полиция. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Bri-klenner Пневматический пистолет

Сообщение о стрельбе поступило на пульт дежурного полиции Колпинского района Петербурга ночью 30 сентября. По сообщению очевидца, в поселке Металлострой из окна дома по улице Полевой стреляли из пневматического оружия. На место выехал наряд полиции.

«Было установлено, что из неустановленного окна дома неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического оружия, в результате чего было повреждено окно квартиры дома, находящегося напротив, а также получил касательное ранение ноги 18-летний прохожий, который после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

Также повреждения получили три автомобиля, стоявшие во дворе.

«Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.