Киев, 30 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 11 757 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки 29 сентября на Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1054, медработников — 242)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 423 379.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 194 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 56 274.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 191 255 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 829 867 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 9666 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.