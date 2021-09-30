Анадырь, 30 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. На Чукотке за всё время пандемии скончались 19 человек — за минувшие сутки один летальный исход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 30 сентября в округе зарегистрировано 1834 носителя коронавируса, выздоровели 1513 пациента.

Всего проведено более 80 тыс. тестов на COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 23 тыс. человек, из них почти 22 тыс. завершили иммунизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии коронавирусом заразились ещё 205 человек (днём ранее — 202). Лидером по количеству заражений остаётся Якутск, где COVID-19 подхватили 127 жителей.